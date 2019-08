Kim Kardashian ha sei dita del piede: la foto

Nel corso degli anni Kimberly Noel Kardashian, questo il suo nome all’anagrafe, ha fatto parlare i media di tutto il mondo per vita sentimentale, impegni lavorativi e outfit provocanti imponendosi come una delle celebrity più discusse, seguite, influenti e ammirate a livello planetario.

Kim: una modella al centro dei media

Nel febbraio del 2019 la modella, classe 1980, è balzata sulle pagine dei rotocalchi internazionali per l’abito shock indossato in occasione di un evento mondano (qui potete trovare le foto del vestito discusso), mentre qualche settimana dopo ha fatto impazzire i fan postando foto realizzate in camera (qui gli scatti che hanno fatto il giro del web).

Kim: la foto insieme a sua sorella Kylie

Dopo un periodo di apparente calma, Kim è tornata al centro dei media, questa volta per una foto che la vede protagonista insieme a sua sorella Kylie Jenner, una delle influencer più celebri al mondo.

Poche ore fa la moglie di Kanye West ha postato uno scatto sul suo profilo Instagram e se in prima battuta gli utenti sono stati attirati dalla bellezza delle due ragazze, in un secondo momento l’attenzione si è focalizzata su un particolare della modella, più precisamente sul suo piede sinistro.

Lo scatto ritrae Kim e Kylie (qui potete trovare tutte le foto più belle dell’infuencer) posare per un progetto lavorativo insieme, le modelle appaiono fiere, bellissime e sexy come sempre, ma qualcosa ha destato la curiosità di molti, infatti, osservando meglio la foto è possibile accorgersi che il piede di Kim ha sei dita, a differenza di quanto visto negli scatti pubblicati in tutti questi anni.

La foto: oltre tre milioni di like

Gli utenti hanno subito invaso il post di commenti sottolineando quest’anomalia e chiedendosi se il motivo di ciò sia riconducibile a un eccesso o a una disattenzione nell’utilizzo di Photoshop.

Ad oggi il post conta oltre tre milioni di like e più di 14.000 commenti, numerosi quelli ironici e divertenti sul piede di Kim. Al momento la modella (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) non ha rilasciato alcuna dichiarazione.