Lady Gaga ufficializza a Las Vegas l'addio a Christian Carino

Lady Gaga ha rotto il silenzio. E a Las Vegas, sul palcoscenico del Jazz and Piano Show, ha confermato per la prima volta la rottura con il suo manager Christian Carino, cui è stata legata diversi anni.

«L'ultima volta che ho cantato questa canzone avevo un anello al dito. Quindi questa volta sarà differente» ha raccontato un’intima e inedita popstar al pubblico presente in sala, prima di tornare in versione cantante e intonare «Someone to Watch Over Me» di Ella Fitzgerald.

Gaga e Carino: la storia d’amore

Estremamente riservati circa la loro relazione, i due si erano messi assieme nell’ottobre del 2017 e subito le cose erano sembrate serie, al punto che nessuno s’era stupito quando, due anni dopo, era arrivata da parte di lui la proposta di matrimonio.

Tutto faceva presupporre il lieto fine che l’artista americana non aveva avuto con l’attore e modello americano Taylor Kinney, conosciuto sul set del videoclip di «You And I», e invece qualcosa è andato storto.

I soliti ben informati hanno attribuito la fine della relazione all’eccessiva gelosia di lui («Lui la cercava tutto il tempo e le mandava un sacco di messaggi. Anche agli amici di Gaga questa cosa non piaceva» aveva raccontato ai temi una fonte), ma potrebbe non essere soltanto questo.

Gaga e Carino: il gossip attorno a Bradley Cooper

Durante la promozione di «A Star Is Born», infatti, il film che è valso alla cantante un Oscar per la miglior canzone originale e una nomination come miglior attrice protagonista accanto a mostri sacri del cinema come Glenn Close e Olivia Colman, i media non hanno fatto altro che parlare di un presunto innamoramento tra Gaga e Bradley Cooper che non ha di certo aiutato la situazione.

«Francamente penso che i social media siano la toilette di internet. La gente ha visto l’amore perché questo è quello che volevamo vedessero» aveva dichiarato la cantante al Jimmy Kimmel Live, subito dopo l’esibizione agli Oscar con Cooper, per cercare di spegnere il gossip attorno a loro. Peccato che siano di queste ora le voci di crisi tra l’attore e la moglie Irina Shayk…