Asia Argento fidanzata con il cantante dei Bink-182? Gli indizi social

Da una parte una delle attrici italiane più famose al mondo, dall’altro il leader di una delle band di maggior successo di sempre nella storia della musica, stiamo ovviamente parlando di Asia Argento e Matt Skiba che da qualche giorno sono al centro dell’attenzione dei media per delle foto pubblicate sui loro profili Instagram. È davvero nata una nuova coppia nel mondo dello spettacolo?

Asia Argento e Matt Skiba

Asia Argento, classe 1975, è tra le personalità più famose, discusse e ammalianti dello show-biz internazionale. Nel corso della sua carriera l’attrice (qui trovate le foto del suo debutto come modella) ha incantato milioni di persone grazie al suo mix perfetto di talento, carisma e tenacia.

Matt Skiba, un anno più giovane di Asia, dal 2015 è il leader dei Blink-182 quando prese il posto di Tom DeLonge che decise di concentrarsi sulla sua carriera da solita. Il gruppo americano, nato nei primi anni ’90, è stato uno dei più grandi fenomeni mediatici e musicali dell’ultimo ventennio, indimenticabili i brani “What's My Age Again?” e “All the Small Things”, ancora oggi ben impressi nella mente di tutti noi.

La scorsa settimana è uscito “Blame It on My Youth”, il brano che anticipa l’ottavo album di inediti del gruppo, pronto a ritornare in cime alle classifiche di tutto il mondo.

Le foto social

Nelle ultime ore Asia e Matt sono al centro dei media per una possibile relazione sentimentale, nonostante la conoscenza vada avanti già da un po’ come testimoniato da uno scatto postato dall’attrice sul suo profilo Instagram a dicembre.

Nei giorni scorsi Matt e Asia hanno passato del tempo insieme a Roma immortalando il loro rapporto con scatti postati sui social. Mercoledì 8 maggio l’attrice ha pubblicato una foto insieme scrivendo “Black Planets” e il giorno dopo il cantante ha pubblicato un’altra foto accompagnandola con una didascalia in italiano: “Arrivederci Roma! Grazie mille Asia Argento per avermi mostrato un periodo così bello in quella città antica. Ti amo moltissimo, mia dolce amica.”

Le parole di Matt hanno subito scatenato il pubblico che ha iniziato a domandarsi se tra i due ci sia soltanto una semplice amicizia o qualcosa di più.