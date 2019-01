Bella, provocante e con un abito che non passa di certo inosservato, Asia Argento ha fatto il suo debutto in passerella con grande stile.

In questi giorni è in corso a Parigi la settimana della moda che tra conferme e novità sta dando nuova linfa vitale a uno dei settori sempre al centro dell'attenzione dei media. Occhi puntati sulla capitale francese non soltanto per assistere alle nuove collezioni ma anche per il grande debutto di Asia Argento sulla passerella, attese che ovviamente non sono state disilluse. L’artista italiana ha sfilato, presso l’hotel Le Meurice, per lo stilista italiano Antonio Grimaldi attirando ovviamente l’attenzione di fotografi, addetti ai lavori, social, fan e pubblico.

Un abito da sogno

Il cigno nero dello spettacolo italiano ha dato sfoggio di grande personalità, sensualità e portamento catalizzando completamente l’attenzione dei presenti. Asia Argento ha indossato un elegantissimo, e allo stesso tempo provocante, abito bianco che ha perfettamente fatto da contraltare al corpo da rocker mettendo ben in vista i suoi numerosi tatuaggi che con prepotenza ma anche eleganza hanno contrastato con la purezza e la candidezza del vestito completamente bianco.

Asia è entrata in passerella con grande disinvoltura indossando un abito davvero affascinante con taglio asimmetrico in grado di mettere in risalto le gambe slanciate e allenate dell’attrice. A dare ancora più forza al vestito ci hanno pensato le grandi ali piumate, presenti nella parte posteriore, che hanno dato un tocco di ultraterreno e misterioso alla sfilata.

I capelli, rigorosamente di colore nero corvino, sono stati elegantemente raccolti per mettere in risalto i lineamenti del viso di Asia che imperturbabile ha fatto sua la passerella. Per quanto riguarda le calzature, la scelta è caduta su un paio di sandali aperti ed eleganti, ovviamente con il tacco.

Responso positivo sui social

Il debutto è stato accolto con grande entusiasmo, infatti poco dopo l'evento Asia ha postato una foto della sfilata sul suo profilo Instagram ottenendo dei risultati incredibili: in poco più di 12 ore lo scatto ha ottenuto più di 33.000 like e oltre 700 commenti, la maggior parte dei quali scritti per esaltare le bellezza dell'attrice italiana.