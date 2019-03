Asia Argento, la foto che fa preoccupare i fan

Asia Argento, classe 1975, è tornata al centro dell’attenzione dei media, e soprattutto dei social, per due foto che hanno fatto preoccupare fan e pubblico. La bellissima attrice ha postato gli scatti sul suo profilo Instagram.

Le foto di Asia che hanno fatto preoccupare i fan

Le foto in questione sono state pubblicate alcuni giorni fa e vedono Asia davanti a uno specchio, forse all’interno di una camera di un hotel, mostrare due differenti outfit ai fan. Nel primo caso l’attrice indossa un lungo cappotto senza maniche e un paio di pantaloni neri, probabilmente di pelle, insieme a degli stivaletti neri con delle borchie color oro. Sotto il capotto forse una t-shirt, ma senza maniche che lascia scoperte le braccia tatuate.

Invece nel secondo scatto vediamo Asia indossare un abito che arriva sopra le ginocchia, di forma irregolare e di colore nero, sotto lo stesso paio di stivaletti del precedente scatto che lascia scoperte le gambe.

La reazione del pubblico

Ciò che ha destato un po’ di preoccupazione nei fan è il fisico molto asciutto della ragazza, secondo alcuni davvero troppo magro. Gli scatti hanno subito fatto il giro del web e dei social con gli utenti intenti a chiedersi se l’attrice sia in forma o troppo magra. Al momento Asia non ha rilasciato alcuna dichiarazione e dopo le foto pubblicate non sono stati postati altri scatti.

Asia: debutto in passerella

A gennaio l’attrice ha fatto il suo debutto in grande stille sulle passerelle di Parigi in occasione della settimana della moda francese. In tale occasione Asia ha sorpreso tutti sfilando per lo stilista italiano Antonio Grimaldi con indosso un elegantissimo e allo stesso tempo provocante abito bianco. Le foto hanno immediatamente ricevuto tantissimi apprezzamenti.