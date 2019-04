Pamela Prati e Marco Caltagirone sono ufficialmente marito e moglie. A raccontarlo, la stessa showgirl sarda, che, ospite di Mara Venier a «Domenica In», ha ammesso di essersi unita con rito civile al compagno, specificando che quello religioso verrà invece celebrato prossimamente. Con tutta probabilità, nel mese di maggio.

«È successo il miracolo, la mia mamma mi ha mandato l'altra metà della mia anima, l'altra metà del mio cuore» ha spiegato commossa a Venier, sicura che l’incontro con l’innamorato sia stato un regalo della madre scomparsa tempo fa. «Lei è sempre qui, è qui con noi, c'è. Mi ha dato quello che io volevo: la mia famiglia».

Assieme all’uomo, infatti, Prati ha anche ottenuto l’affido di Rebecca e Sebastian. Undici anni la prima, con il sogno di diventare ballerina, più piccolo il secondo, definito dalla showgirl «un vero principino: biondo e con gli occhi azzurri».

L’identikit di Marco Caltagirone



Ma chi è l’uomo che ha fatto battere il cuore alla donna? Imprenditore di successo di 53 anni, Caltagirone è nato a Roma, ma si è trasferito negli Stati Uniti quando aveva solo vent’anni. Qui, ha studiato, conseguito la laurea e avviato la propria carriera, che lo porta a viaggiare in giro per il mondo.

La svolta è arrivata con la costruzione di diversi oleodotti in Libia e la realizzazione di svariati ospedali e centri commerciali in Corsica e in Cina. Ultimamente, ha lavorato soprattutto in Albania, dove è stato premiato come miglior imprenditore italiano. Qui, oltre a ricevere il riconoscimento, ha annunciato anche l’inizio di nuovi lavori in Giappone e in Canada per lo sviluppo di innovativi quartieri residenziali.

Pur avendo un cognome piuttosto importante, Caltagirone è, in realtà, poco conosciuto da noi e particolarmente geloso della propria privacy. Non a caso, il suo profilo Instagram è privato e pure su quello della dolce metà non compaiono fotografie in sua compagnia.

«Un amore da togliere il fiato»



«Ci siamo guardati, ci siamo parlati e ci siamo innamorati» ha continuato Prati, definendo quello con l’imprenditore edile «un amore da togliere il fiato».

Quindi, orgogliosa, ha mostrato la sua fede nuziale: «Eccola. Oggi il mio più grande spettacolo è essere moglie e madre».