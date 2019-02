Dua Lipa è il nuovo volto di Pepe Jeans

Una collaborazione che ha già ricevuto tanti apprezzamenti da parte dei social, Dua Lipa è il volto della nuova campagna di Pepe Jeans.

L’artista inglese è tra gli astri in ascesa della musica internazionale, nel giro di pochi anni si è imposta come un fenomeno mediatico senza precedenti conquistando plausi per musica e stile.

Fin dal debutto Dua Lipa è stata un’icona della moda grazie ad outfit in grado di sorprendere il pubblico ed essere sempre un passo avanti agli altri, per questo motivo Pepe Jeans ha deciso di investire sulla giovanissima artista, classe 1995, per la nuova collezione.

Il messaggio di Dua Lipa

L’annuncio della collaborazione è arrivato dalla cantante stessa tramite i suoi social in cui ha postato due primi scatti della campagna curata da David Sims.

Dua Lipa ha accompagnato le foto con una didascalia in cui ha dichiarato di essere estremamente felice per il nuovo progetto, queste le parole: “Sono felice di annunciarvi di essere il nuovo volto della campagna di Pepe Jeans Londra, i cui scatti sono stati realizzati da David Sims. Sono veramente contenta di poter lavorare con un brand il cui patrimonio è nella città dove sono cresciuta, Londra, e di essere la prima artista musicale a dare il volto a questa campagna. A breve ci saranno nuove cose in arrivo per voi".

Il successo di Dua Lipa

Dua Lipa è reduce da settimane di enorme successo, infatti la cantante ha trionfato ai Grammy Awards nella categoria Best New Artist vincendo anche il premio per il Best Dance Recording grazie a "Electricity", il singolo realizzato in collaborazione con Mark Ronson e Diplo. Inoltre, Dua ha vinto anche ai BRIT Awards il premio come British Single of the Year per "One Kiss", brano che vede la partecipazione di Calvin Harris.

In questo periodo l’artista è in studio di registrazione per lavorare al secondo album, per il quale le attese sono alle stelle visto il successo straordinario ottenuto dal disco di debutto, intitolato semplicemente "Dua Lipa", che ha scalato le classifiche di tutto il mondo vendendo oltre 500.000 copie negli Stati Uniti e più di 50.000 copie in Canada, Francia, Regno Unito, Russia e Olanda.

L’amore di Dua Lipa

Nonostante Dua Lipa canti nel brano New Rules “One: Don't pick up the phone/ You know he's only callin' 'cause he's drunk and alone / Two: Don't let him in / You'll have to kick him out again / Three: Don't be his friend / You know you're gonna wake up in his bed in the morning / And if you're under him, you ain't gettin' over him“, l'artista sembrerebbe proprio aver risposto al telefono visto il ritorno di fiamma con Isaac Crew. Infatti, la coppia, dopo un periodo di separazione, si è felicemente ritrovata, come mostrato dagli stessi sui loro profili Instagram.