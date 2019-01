Capelli rossi, grembiule azzurro, guance da mordere e sorriso da malandrino. Identico a quello di adesso. Jovanotti stupisce ancora i suoi follower e martedì 29 gennaio pubblica su Instagram uno scatto di quando era bambino, direttamente dagli anni Settanta. «Ora faccio i compiti... Poi arriva l’estate!» scrive nella frase di accompagnamento all’immagine, facendo velatamente riferimento al suo Jova Beach Party, il tour estivo che, a partire dal prossimo luglio, toccherà le principali spiagge italiane.

Le guance paffute e l’inedita somiglianza con Ed Sheeran

Inutile dire che lo scatto ha mandato in visibilio il quasi milione e mezzo di seguaci che il cantante ha sul social network delle fotografie, e non soltanto loro. Tra chi ha notato le guance paffute (“Bello paciocco ... con quel fioccone”) a chi l’ha trovato molto simile a ora (“Gli occhi e il sorriso sono rimasti uguali ... genuini ... si vede ancora adesso il bambino che eri ... non cambiare….”), passando per chi ha ravvisato un’inedita somiglianza con il cantante inglese Ed Sheeran. In qualsiasi caso, la fotografia ha raccolto una caterva di like, arrivando a quasi 70mila in meno di 24 ore.

Il successo (e le date) del Jova Beach Party

Un numero importante, che è comunque inferiore a quello dei biglietti venduti in circa 10 ore dal Jova Beach Party, che superano i 100 mila. A sette mesi dalla prima data, quindi, il pubblico ha immediatamente accolto con entusiasmo il progetto rivoluzionario del cantante di Tortona: più che un tour, un vero villaggio turistico itinerante, con prima tappa Lignano Sabbiadoro (6 luglio, Spiaggia Bell'Italia). Qui, di seguito, tutte le altre al momento in programma:

10 luglio Rimini (Spiaggia Rimini Terme)

13 luglio Castel Volturno (Spiaggia Lido Fiore Flava Beach)

16 luglio Ladispoli (Spiaggia di Torre Flavia)

20 luglio Barletta (Lungomare Pietro Mennea)

23 luglio Olbia (Banchina Isola Bianca Molo Bonaria)

27 luglio Albenga (Lungomare Cristoforo Colombo)

30 luglio Viareggio (Spiaggia del Muraglione)

3 agosto Lido di Fermo (Lungomare Fermano)

7 agosto Praia A Mare (Lungomare Area Dino Beach)

10 agosto Roccella Jonica (Area Natura Village Lungomare Lato Nord)

17 agosto Vasto (Lungomare Duca degli Abruzzi)

24 agosto Plan De Corones (Cima 2.275m)