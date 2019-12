Un team di paleontologi ha scoperto uno straordinario deposito di fossili in un’area situata a circa 30 chilometri da El Calafate, nell’Argentina meridionale. Tra i resti riportati alla luce dagli scienziati spiccano quelli di due nuove specie di dinosauri erbivori, ovvero il Nullotitan Glaciaris e l’Isasicursor Santacrucensis, vissuti all’incirca 70 milioni di anni fa. Si tratta tuttavia soltanto delle scoperte principali fatte in questo nuovo sito archeologico, nel quale i paleontologi si sono imbattuti in fossili di piante e di vari altri animali, come serpenti, lumache, pesci, rane, tartarughe e uccelli.

Scoperti due dinosauri erbivori vissuti poco prima dell’estinzione

I ritrovamenti dei resti di Nullotitan Glaciaris e Isasicursor Santacrucensis sono particolarmente rilevanti poiché “ci rivelano un ecosistema risalente a circa 70 milioni di anni fa, prima che i dinosauri si estinguessero”, come spiegato dal paleontologo del Museo argentino di scienze naturali Fernando Novas a Reuters. In particolare, il Nullotitan era “uno degli ultimi grandi dinosauri vissuti sulla Terra. Misurava circa 25 metri di lunghezza, era erbivoro e dal collo lungo, con quattro zampe”. Secondo Novas si trattava di un animale piuttosto comune in virtù della grande quantità di ossa trovate durante gli scavi. Pur essendo a propria volta un erbivoro, i resti dell’Isasicursor presentavano alcune differenze: l’animale era lungo 4 metri e riusciva a muoversi più velocemente, ma “la cosa più interessante di questa scoperta risiede nel fatto che abbiamo trovato molte ossa di questo animale ma di molte taglie diverse, appartenenti sia a esemplari giovani che adulti. Questo ci suggerisce che questi dinosauri vivevano in gruppi”, un modo per difendersi dai predatori carnivori.

Una scoperta complicata e preziosa

Novas ha spiegato che “poche volte un sito archeologico offre così tante informazioni”. Accedervi, però, non è stata un’impresa semplice, visto che il deposito era situato su una montagna, in un punto particolarmente difficile da raggiungere. I fossili ottenuti dal sito saranno estremamente preziosi per ricostruire l’ecosistema presente prima dell’estinzione dei dinosauri.