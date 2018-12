Fiemmeite, il nuovo minerale scoperto sulle Dolomiti trentine

I ricercatori del Muse, il museo delle scienze di Trento, hanno scoperto una nuova specie mineralogica nella Val Di Fiemme, in Trentino. In onore del luogo in cui è stato rinvenuto, al minerale è stato dato il nome di ‘fiemmeite’. Dall’ultima scoperta di questo tipo avvenuta sulle Dolomiti sono passati più di due secoli, evidenziano gli esperti del Muse.

Un ritrovamento unico nel suo genere

“Fino a oggi, i minerali noti alla scienza sono poco più di 5.000”, spiega Paolo Ferretti, tecnico della sezione di geologia del Muse. Per l’esperto si tratta di un numero poco elevato, specialmente se paragonato alla vastissima quantità di esseri viventi presenti sulla Terra (pari ad alcuni milioni). Scoprire l’esistenza di un nuovo minerale è dunque un evento più raro e speciale rispetto al rinvenimento di un animale o di una pianta finora sconosciuti. “Ad aggiungere eccezionalità a questo ritrovamento è il fatto che la fiemmeite proviene da un territorio, come quello dolomitico, in assoluto tra i più studiati al mondo”, aggiunge Paolo Ferretti. L’ultimo ritrovamento di una nuova specie mineralogica sulle Dolomiti risale al 1815.

La scoperta della nuova specie mineralogica

La fiammeite si unisce alla lunga lista di unicità di carattere geologico, paleontologico, geomorfologico e paesaggistico che rendono le Dolomiti un Patrimonio mondiale dell’umanità. Lo studio che ha portato al ritrovamento del nuovo minerale è stato condotto dai ricercatori del Muse Paolo Ferretti e Ivano Rocchetti, in collaborazione con Francesco Demartin e Italo Campostrini, due studiosi dell’Università degli Studi di Milano. Per il buon esito della ricerca è stata fondamentale, inoltre, la guida di Stefano Dallabona, un appassionato cercatore di minerali che fa parte del Gruppo Mineralogico Fassa e Fiemme. La fiemmeite è stata ufficialmente riconosciuta come un nuovo minerale dall’Ima, l’International Mineralogical Association, ovvero l’ente che presiede alla nomenclatura e alla classificazione delle nuove specie mineralogiche (Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification).