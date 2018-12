I delfini possono riprodurre il verso delle focene

I delfini sono dei mammiferi marini dotati di una grande intelligenza. Numerose ricerche scientifiche condotte in passato hanno dimostrato che sono in grado di provare empatia, di comprendere i concetti astratti e di riconoscere il proprio riflesso in uno specchio. Sono inoltre caratterizzati da una complessa capacità di comunicazione e da un comportamento sociale evoluto che trova pochi paragoni nel regno animale.

Il verso delle focene

Un recente studio, condotto dall’Università di Strathclyde, con sede nella città scozzese Glasgow, ha dimostrato che i delfini potrebbero essere in grado di comunicare con le focene, dei piccoli cetacei Odontoceti appartenenti alla famiglia Phocoenidae. Kylie, un esemplare che vive nei pressi della Firth of Clyde (un’insenatura presente nella costa occidentale della Scozia), si esprime solitamente usando dei suoni simili a dei click con una frequenza di circa 100KHz, ma dopo aver interagito con un gruppo di focene ha modificato il proprio verso. Studiandolo, i ricercatori hanno determinato che è diventato più alto del normale, raggiungendo un livello prossimo ai 130KHz, del tutto simile a quello dei piccoli cetacei. La “casa” di Kylie si trova attorno a una boa di navigazione presente tra il villaggio Fairlie e l’Isola di Cumbrae, nella Scozia nord-occidentale.

Imitazione o comunicazione?

L’analisi sui suoni emessi dal delfino è stata condotta da Mel Cosentino, dottoranda in biologia della conservazione presso l’Università di Strathclyde.

“Abbiamo intenzione di registrare ancora i versi di Kylie, sia quando si trova da solo, sia quando è insieme con il gruppo di focene”, ha spiegato.

“Vogliamo capire se si sta limitando a imitare i piccoli cetacei, un po’ come fanno gli umani quando abbaiano scherzosamente ai cani, o se sta effettivamente provando a comunicare con loro”.

Se le nuove analisi dimostrassero la seconda ipotesi, la comunità scientifica si troverebbe per la prima volta di fronte alla prova concreta che i delfini sono in grado di apprendere il linguaggio delle altre specie.