Il Meridiano di Greenwich: origini e curiosità

360 meridiani

approfondimento

Meridiano di Greenwich: ecco perché fu istituito

Il meridiano, in geografia, è una linea immaginaria che congiunge il Polo Nord e il Polo Sud. In totale se ne contano 360: in ogni punto della superficie terrestre (fatta eccezione per i Poli) passa un unico meridiano, per metà a est di Greenwich, per l’altra metà a ovest.

Dal 1884

Il meridiano zero è il più importante ed è arbitrario: è stato scelto quello di Greenwich durante l’International Meridian Conference di Washington del 1884, voluta dal presidente americano Chester Arthur. In questa occasione i rappresentanti di 25 paesi hanno scelto un singolo meridiano standard, da usare come punto di riferimento unico per tutto il mondo.

Perché Greenwich

Per due motivi: gli Stati Uniti avevano già scelto Greenwich come base per il proprio sistema di fusi orari nazionali, inoltre è sembrata la scelta più logica dato che alla fine del XIX secolo, il 72 per cento del commercio mondiale dipendeva da carte nautiche che già utilizzavano Greenwich come primo meridiano.