La folla si muove come un fluido, si può controllare con la matematica

Il movimento di una folla è molto simile a quello di un fluido e quindi può essere previsto e studiato con gli strumenti della matematica. In questo modo, si può disporre di un sistema per controllare grandi masse di persone in situazioni di criticità o di rischio, come quelle che possono scaturire dal panico in caso di calamità naturali o attentati. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Science da un gruppo di ricercatori dell’Università francese di Lione, coordinato da Denis Bartolo e Nicolas Bain, e condotto in collaborazione con l’Università americana di Stanford.

Ondate regolari a velocità costante

Gli studiosi hanno analizzato il comportamento di migliaia di partecipanti alla maratona di Chicago, tutti riuniti in coda prima della partenza, e hanno scoperto che i movimenti della massa erano governati da precise regole matematiche. Simili dinamiche erano già state osservate negli stormi di uccelli o nei banchi di pesci, ma l’approccio usato per studiare il regno animale, basato sull’analisi delle interazioni di singoli soggetti con i compagni più vicini, non funziona con gli esseri umani. Considerando invece la folla come un fluido, i ricercatori hanno potuto constatare che il movimento dei corridori verso la linea di partenza seguiva un andamento a ondate regolari, che si spostavano all’interno dell'assemblamento a velocità costanti, esattamente come un fluido che scorre. È stato così possibile elaborare dei modelli matematici capaci di prevedere analoghi movimenti in altre maratone, come quelle di Parigi o Atlanta, che, secondo i ricercatori, in futuro potranno essere sfruttati nello studio della folla in situazioni di panico collettivo e mettere a punto modelli per prevenirne o controllarne il comportamento.

Movimento a cascata

Il matematico Emiliano Cristiani, dell'Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Iac-Cnr) di Roma, ritiene che "questo approccio è utile per riprodurre e capire i meccanismi delle onde che si creano quando la folla è compressa, come durante un'evacuazione forzata, e spinge in avanti trovando l'ostacolo di altre persone e creando un effetto tappo". Nelle simulazioni "il comportamento è analogo. Si tratta di un movimento a cascata dovuto a grosse congestioni, come avviene nel traffico o nella compressione dei gas per l'esplosione di un ordigno", spiega Cristiani. "Le equazioni che descrivono questi fenomeni sono le stesse perché la folla è come se fosse un tutt'uno, come un fluido appunto, un'unica massa elastica”, conclude l’esperto.