Cosmo-SkyMed ha inviato le prime immagini della Terra

Nelle prime immagini inviate dalla missione Cosmo-SkyMed di seconda generazione è possibile osservare il ghiacciaio Hofsjokull in Islanda, la città di Wesenberg in Germania e la periferia nord-est di Milano. La costellazione di satelliti, progettata dall’Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con il Ministero della Difesa, è dotata di caratteristiche innovative che consentono ai radar satellitari di rappresentare la natura del territorio osservato tramite immagini a falsi colori, discriminando quindi acqua, alberi, coltivazioni, terreno brullo, ghiacciai, terreno coperto da neve ecc. Grazie a fattori come l’altissima risoluzione spaziale e la potenza del segnale inviato, il sistema satellitare può fornire una rappresentazione ricca di dettagli di ambienti urbani o industriali, estraendo informazioni non solo dalle superfici riflettenti, ma persino dalle ombre.

La periferia nord-est di Milano vista da Cosmo-SkyMed (COSMO-SkyMed Second Generation © ASI. Processed and distributed by e-GEOS)

Le applicazioni dei nuovi satelliti

Come spiega l’Agenzia Spaziale Italiana, la costellazione di satelliti della missione Cosmo-SkyMed si presta a molteplici applicazioni: si passa dalla sicurezza e sorveglianza dei territori alla prevenzione e analisi di eventi catastrofici, dovuti a causa naturali o all’attività umana. Il lancio del primo satellite di seconda generazione risale allo scorso 18 dicembre, quando è stato portato in orbita, assieme al potente telescopio spaziale Cheops (Characterising Exoplanet Satellite), ai mini satelliti del Centro per al ricerca francese (Cnes) Eye-Sat, e al dimostratore tecnologico Angels (Argos Neo on a Generic Economical and Light Satellite), dal vettore Soyuz. Per la partenza del secondo satellite della costellazione sarà necessario attendere l’inizio del 2021.

La città di Wesenberg vista da Cosmo-SkyMed (COSMO-SkyMed Second Generation © ASI. Processed and distributed by e-GEOS)

La realizzazione dei satelliti di nuova generazione

Per realizzare la costellazione Cosmo-SkyMed, l’Agenzia Spaziale Italiana e il Ministero della Difesa hanno potuto contare sul supporto di varie aziende italiane attive nel settore aerospaziale, come Leonardo, Thales Alenia Space e Telespazio. Rispetto a quelli di prima generazione (tutt’ora attivi), i nuovi satelliti possono contare su innovazioni tecnologiche e soluzioni innovative introdotte nelle componenti spaziali e terrestri, che garantiscono dei miglioramenti significativi in termini di prestazioni, qualità delle immagini, efficienza dei servizi forniti agli utenti civili e governativi e maggiore vita operativa.