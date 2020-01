AstroLuca alla sua ultima passeggiata spaziale. Diretta

Il comandante della Stazione Spaziale Internazionale Luca Parmitano e il collega Andrew Morgan sono pronti a riprendere il lavoro interrotto a inizio dicembre e svolgere la quarta e ultima passeggiata spaziale della missione Beyond. Durante questa ennesima attività extraveicolare i due astronauti svolgeranno un ultimo controllo sui lavori condotti nelle precedenti passeggiate spaziali sul sistema di raffreddamento del cacciatore di antimateria AMS-02. Lo strumento è installato all'esterno della Stazione Spaziale con il compito di setacciare i raggi cosmici per individuare particelle mai rilevate prima. Come di consueto, l'uscita dei due cosmonauti dall'Iss si potrà seguire in diretta streaming sia su Nasa TV che su Esa Web TV. Per la prima volta in questa serie di uscite, non sarà Parmitano a condurre la passeggiata spaziale, bensì l'astronauta della Nasa Morgan, riconoscibile grazie alle fasce rosse presenti sulle maniche e sui pantaloni della propria tuta spaziale.