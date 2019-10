Tutto pronto per il lancio di Mev-1, il primo ‘meccanico spaziale’

Il satellite Mev-1 (Mission Extension Vehicle), il primo ‘meccanico spaziale’, è pronto a partire: il suo lancio è previsto alle 12:17 di oggi, mercoledì 9 ottobre 2019, dalla base russa di Baikonur, in Kazakistan. Nato su iniziativa della Northrop Grumman, una joint-venture di aziende americane, il veicolo spaziale si aggancerà al satellite Intelsat 901 per dargli i suoi pannelli solari, prolungando così la sua operatività di cinque anni. Si tratta della prima missione di manutenzione commerciale di un satellite. Nel corso dell’operazione si tenterà il primo aggancio in assoluto tra due satelliti vicino all’orbita geostazionaria, a 36.000 chilometri. Mev-1 sarà lanciato a bordo di un razzo Proton assieme al satellite per le telecomunicazioni Eutelsat 5 West B costruito da Northrop Grumman e Airbus Defence and Space.