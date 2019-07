Per la prima volta dal 2017, il 2 luglio si verificherà un’eclissi solare totale con la Luna che oscurerà completamente il Sole, per uno spettacolo visibile dal vivo da Cile, Argentina e dall’Oceano Pacifico Meridionale. In Italia, dunque, non sarà possibile alzare gli occhi al cielo per osservare l’eclissi sudamericana, ma gli appassionati avranno l’opportunità di godersi il fenomeno online grazie a varie dirette streaming, tra cui quella di Virtual Telescope, che seguirà l’evento in tempo reale con tanto di commento.

Eclissi di sole totale: quando si verifica

Per chi non si troverà in Argentina o Cile, l’eclissi solare totale del 2 luglio sarà quindi visibile solamente da uno schermo. Questo fenomeno si verifica quando, con il suo passaggio, la Luna oscura completamente il Sole, provocando il 'calare della notte’ anche in pieno giorno. Perché questo accada, tuttavia, è necessario che il satellite terrestre si trovi a una distanza adatta tra la Terra e la stella, in modo così da poter sembrare precisamente sovrapposto. Il 2 luglio, l’eclissi solare comincerà alle 19.45 italiane per poi divenire totale alle 21.21, permanendo in questo stato al massimo 4 minuti e 33 secondi a seconda del punto di osservazione. Infine, il Sole risulterà nuovamente visibile nella sua interezza alle 22.02 italiane.

Come vedere l’eclissi solare totale del 2 luglio

Proprio in virtù delle condizioni necessarie, l’eclissi totale di sole è un evento piuttosto raro che non si verificava dall’agosto nel 2017, quando a godersi lo spettacolo furono gli Stati Uniti e una porzione di Europa e Africa. Per l’evento di luglio 2019, l’European Southern Observatory (Eso) ha messo in vendita 700 biglietti per assistere dal vivo all’eclissi dall’osservatorio di La Silla, in Cile, che è situato in prossimità del deserto di Atacama a 2400 di altitudine. Ci vorranno altri 212 anni perché un fenomeno simile sia osservabile da questo stesso punto. Proprio l’Eso metterà a disposizione degli appassionati uno dei portali dal quale assistere in streaming all’eclissi solare totale. Allo stesso modo, anche dal sito di Virtual Telescope sarà possibile ammirare lo spettacolo in diretta, con il commento dell’astrofisico Gianluca Masi.