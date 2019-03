SpaceX, lanciata la capsula Crew Dragon: a bordo c’è Ripley di Alien

A bordo della navetta spaziale Crew Dragon, un manichino ispirato a Ellen Ripley, storica protagonista del film di fantascienza Alien, è in viaggio per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La capsula è stata lanciata con successo dalla rampa di lancio 39° del Kennedy Space Center di Cape Canaveral (la stessa da cui partirono le missioni Apollo dirette sulla Luna e gli Space Shuttle), in Florida, tramite il razzo Falcon 9. Una volta raggiunta la propria destinazione, il veicolo spaziale dovrebbe ritornare sulla Terra entro sei giorni. Si tratta di un importante test in vista dei futuri viaggi che porteranno i turisti nello spazio, uno degli obiettivi più ambiziosi di SpaceX e del suo fondatore, Elon Musk. Prima del lancio della Crew Dragon, il miliardario ha pubblicato su Twitter una foto che ritrae il manichino seduto sulla poltrona di comando.

Il lancio della capsula Crew dragon

Pochi minuti dopo il lancio, avvenuto senza intoppi, la navetta Crew Dragon si è separata con successo dal razzo Falcon 9, proprio come previsto. Entro le 12:00 (ora italiana) di domenica 3 marzo, la capsula dovrebbe raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale. Il suo ritorno sulla terra invece è previsto per venerdì 8 marzo. Il successo della missione permetterebbe a SpaceX di fare un enorme passo avanti verso l’obiettivo di portare dei turisti nello spazio.

L’importanza del manichino

La presenza del manichino con le fattezze di Ripley a bordo della capsula Crew Dragon non è puramente simbolica. Il fantoccio è dotato di sensori che consentiranno a SpaceX di valutare quali forze dovranno subire i futuri astronauti durante il lancio del razzo Falcon 9. Non è la prima volta in cui SpaceX manda un manichino nello spazio. Nel 2018, la compagnia di Elon Musk ha lanciato nel cosmo una Tesla Roadster con a bordo il fantoccio Starman, caratterizzato dalla caratteristica tuta spaziale degli astronauti. Lo scorso novembre, la vettura ha superato l’orbita di Marte.