All’alba, tutti col naso all’insù per l’eclissi lunare; un evento così visibile si ripeterà solo tra oltre dieci anni, il 20 dicembre 2029. La Super Luna di Sangue raggiungerà il suo picco in Italia all'alba, intorno alle 6 del mattino, (alle 6.12) mostrandosi con il caratteristico colore rosso scuro dovuto alle rifrazioni della luce solare attraverso l'atmosfera della Terra. La luna piena di gennaio viene chiamata del lupo, di qui il nome definitivo: Super Luna di Sangue del Lupo (COS'È E COME AVVIENE L'ECLISSI).

Eclissi durerà dalle 5.41 alle 6.43

L'eclissi avviene quando Sole, Terra e Luna sono allineati: il nostro pianeta, passando tra il Sole e la Luna, le nasconde la luce, proiettando su di essa un cono d'ombra (LE FOTO DELL'ECLISSI DI LUGLIO). Quando la Luna vi si trova completamente all'interno, si ha l'eclisse totale. Il fenomeno durerà circa un'ora: alle 5.41 la Luna inizierà a entrare nel cono d'ombra creato dalla Terra mentre il culmine dell'eclisse sarà raggiunto alle 6.12; l'occultamento totale finirà alle 6.43.

Eclissi lunare da guardare a occhio nudo

L'eclissi totale sarà visibile dal Nord e dal Sud America, così come da parte dell'Europa occidentale, Nord Africa, Russia nord-orientale e Pacifico orientale. Mentre ammirare un'eclissi solare a occhio nudo è pericoloso per la salute, nel caso dell'eclissi lunare non c'è bisogno di nessun equipaggiamento speciale.