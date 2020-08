Non solo stelle cadenti: lo spettacolo del cielo a San Lorenzo

Le notti di agosto sono segnate dalle stelle cadenti : in questo mese uno sciame importante di meteoroidi entra in collisione con la Terra, producendo appariscenti scie luminose, le meteore. Ma aguzzando la vista verso l’alto, fra un bagliore e l’altro, si può approfittare per ripassare la geografia celeste, spiega Simone Iovenitti della community votata alla divulgazione scientifica Physical Pub .

I consigli per l’osservazione

approfondimento

Stelle cadenti, cosa sono e il calendario per guardare il cielo

Come è facile intuire, per apprezzare gli oggetti celesti bisogna osservarli da un luogo buio, lontano da grandi città e possibilmente in mezzo al mare o in alta montagna. Il peggior nemico dell’osservazione notturna, però, è la luce dello schermo di un telefono: "I nostri occhi hanno bisogno di almeno cinque minuti per abituarsi al buio. Se controlliamo lo smartphone di frequente vanifichiamo ogni tentativo", spiega Iovenitti. Se invece si lascia il cellulare in tasca si potranno scorgere meglio sia le stelle vere che quelle 'cadenti': "Alcune meteore, chiamate 'bolidi', lasciano nel cielo una scia più spessa, quasi fosse un tratto di evidenziatore. Sono così luminose che è possibile distinguerne i diversi colori”.

Passaggio a Nord-Est

Per avere più chances di incrociare la scia di una meteora bisogna guardare soprattutto in direzione Nord-Est, più o meno in corrispondenza della costellazione di Perseo, che dà il nome allo sciame meteorico. “Ma questa indicazione non è assoluta: i meteoroidi arrivano da lì, ma il bagliore si produce nel punto in cui entrano in contatto con l’atmosfera, che è molto variabile”.