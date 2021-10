Benjamin List e David MacMillan: i vincitori del Nobel per la Chimica

Origini diverse - uno viene dalla Germania, l'altro dalla Gran Bretagna - ma una comune passione per lo studio delle molecole organiche: Benjamin List e David MacMillan sono i vincitori del premio Nobel per la Chimica 2021. Hanno vinto il prestigioso riconoscimento, il 6 ottobre, per la scoperta di un nuovo tipo di catalisi che permette di utilizzare molecole organiche con una procedura più semplice ed efficace.