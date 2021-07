Pecora Dolly, 25 anni fa la clonazione che rivoluzionò la biologia

Sono passati 25 anni da uno degli esperimenti più rivoluzionari del mondo della scienza. Il 5 luglio 1996 nell'istituto scozzese Roslin di Edimburgo nasceva la pecora Dolly: il primo clone di un mammifero. Se oggi è possibile stampare in 3D fegati e cervelli in miniatura per studiare malattie e sperimentare farmaci, in gran parte lo si deve alla buona riuscita della prima clonazione di un animale.