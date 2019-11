Se da quando eravate piccoli vi dicono che avete la testa dura perché siete dell’Ariete o che siete pignoli perché nati sotto il segno della Vergine, sappiate che per l’astronomia la questione è diversa. I segni zodiacali furono codificati quasi 3000 anni fa dai Babilonesi e si riferiscono alla posizione che i pianeti avevano a quel tempo, quando effettivamente il sole ad agosto era in Leone, a luglio in Cancro e così via. A causa della precessione degli equinozi però, il cielo oggi non si presenta come a quei tempi. Il sole arriva con un mese di ritardo nella costellazione da cui prende il nome il segno zodiacale. E così quando per l’oroscopo siamo nel segno del Leone in realtà il sole è appena entrato in Cancro, quando per gli astrologi siamo in Cancro il sole è in Gemelli e così via. Perché il cielo torni a presentarsi come ai tempi dei babilonesi si dovranno attendere altri 24 mila anni.

Il tredicesimo segno zodiacale

Le costellazioni dello zodiaco non sono 12 ma 13. Tra fine novembre e metà dicembre il sole è in Ofiuco. È il tredicesimo segno dello zodiaco. Rappresentato da un uomo che regge un serpente (Ofiuco significa “colui che porta il serpente”) si tratterebbe di Asclepio, dio greco della medicina.

Influenze astrali

Se delle influenze astrali su di noi esistono non ve ne sono prove scientifiche. Il Cicap, il comitato per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, ha calcolato che la forza di gravità esercitata dai pianeti su un neonato è molto inferiore rispetto a quella esercitata dall’ostetrica in sala parto.

Luna, maree, unghie e capelli

La forza di gravità della luna causa effettivamente l’innalzamento delle maree sulla terra perché agisce su delle masse di acqua molto grandi, ma non ha alcun effetto su di noi. Studi scientifici hanno dimostrato che né la crescita di unghie e capelli né le nascite dei bambini non sono collegate alle fasi lunari. E non ci sono prove scientifiche che i tappi del vino saltino se imbottigliati con la luna sbagliata. Le grandi case vinicole non badano alle fasi lunari.