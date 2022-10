Pianta "magica" e velenosa: cos'è la mandragora. SCHEDA

Le proprietà della pianta

La mandragora ha diverse proprietà: ha potere narcotico e sedativo, favorisce quindi il sonno e aiuta anche a calmare la tosse, ha capacità analgesica e riduce il dolore. Infine ha anche benefici nella sfera sessuale: secondo gli studi antiche aumenterebbe il desiderio e aiuterebbe anche a combattere l’impotenza. Certo è che nell’antichità non si era a conoscenza della tossicità di questa pianta, motivo per cui veniva somministrata in quantità diverse a discrezione di chi la maneggiava e non con un dosaggio ben preciso.

Perché è velenosa

Infatti la mandragora è una pianta tossica e non commestibile dato che contiene alcaloidi, gli stessi che si trovano in un'altra pianta velenosa, la belladonna. Se assunta in grande quantità, la mandragora provoca allucinazioni, vomito e problematiche gastrointestinali, tachicardia, pressione alta, convulsioni e, in casi estremi, anche la morte. A causa di queste controindicazioni non viene utilizzata in fitoterapia ma ne vengono estratti i suoi principi attivi come la scopolamina, l'atropina e la josciamina per la loro proprietà analgesica, con dosaggi ben precisi.