L'ossigeno del modulo lunare è calibrato per due persone, mentre ora ne contiene tre, per un periodo molto più lungo del previsto. L'anidride carbonica prodotta è un problema, risolto in modo ingegnoso dai tecnici della Nasa: si costruisce a terra un rudimentale marchingegno per collegare le bombole dell'Odyssey all'Aquarius e si passano le istruzioni all'equipaggio via radio