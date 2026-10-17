Prosegue anche oggi, sabato 17 ottobre, fino alla sera, al Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova, il festival Donne fra le Stelle 2026, che ha inaugurato il suo percorso nazionale itinerante. Due giornate dedicate alle sfide e alle opportunità del settore aerospaziale , con scienziate, astrofisiche, ingegnere, ricercatrici, manager e imprenditrici chiamate a raccontare alle nuove generazioni un futuro professionale che si costruisce anche oltre la Terra. Il Festival, realizzato in collaborazione con Remedia Group e Thales Alenia Space, è guidato da Annamaria Nassisi, presidente del Festival, Dante Fortunato, fondatore di Donne fra le Stelle e Presidente dell'Associazione a.i., Patrizia Caraveo, presidente del Comitato tecno-scientifico e Paolo Conte, presidente del Premio Rossella Panarese.

Lo spazio tra nuove professioni, tecnologie e sfide future

Dopo quattro appuntamenti tra Calabria e Veneto, Donne fra le Stelle è diventato un festival nazionale itinerante, e riunisce a Padova protagoniste e rappresentanti di Esa, Asi, Inaf, Thales Alenia Space, Telespazio, Altec, Crisel ed ESRI Italia, insieme a università, imprese e centri di ricerca. Dalla Space Economy all'esplorazione lunare, dalla sostenibilità orbitale all'intelligenza artificiale, fino alle startup e all'osservazione della Terra, il Festival sta raccontando un settore in continua evoluzione attraverso le esperienze di chi ogni giorno contribuisce a costruirne il futuro. Il settore aerospaziale è in piena evoluzione, ma resta segnato da un forte divario di genere. In Italia la Space Economy genera 8 miliardi di euro di produzione e occupa oltre 23mila persone, ma nelle imprese dell'upstream spaziale il 77,1% degli occupati è uomo e soltanto il 22,9% è donna. Inoltre, lo spazio è sempre più un mondo di competenze: il 32,3% dei dipendenti possiede un livello di istruzione terziaria, contro il 16,2% delle altre attività economiche. Il divario di genere emerge già nella formazione: tra i 20 e i 29 anni i laureati Stem sono 21 ogni mille abitanti tra gli uomini e 14,2 tra le donne.

I temi al centro del festival

Numeri che fanno da sfondo ai temi affrontati nelle due giornate del Festival, dalla geopolitica dello spazio raccontata da Emilio Cozzi, tra connessioni Internet sulla Luna, telemedicina orbitale e coltivazioni su Marte, alla sostenibilità delle attività in orbita approfondita da Patrizia Caraveo. Spazio anche all'intelligenza artificiale, all'osservazione della Terra, alle nuove missioni lunari, al Nancy Grace Roman Space Telescope della Nasa e alle startup che trasformano la ricerca in impresa.

Tra gli argomenti affrontati anche il legame tra spazio, Artico e profondità marine, ambienti estremi che condividono sfide tecnologiche e scientifiche, al centro del confronto che ha coinvolto anche Y-40, la piscina termale più profonda al mondo. Un viaggio tra professioni che esistono già e opportunità ancora da esplorare, che lascia aperta una domanda: chi costruirà lo spazio dei prossimi vent'anni?

Il programma e gli incontri del festival

Il programma prosegue anche oggi fino alla sera, con incontri tra arte e scienza, installazioni, mostre fotografiche, attività Stem e il concerto-reading “Sono innamorata di Pippa Bacca – Chiedimi perché!”. “La prima tappa del Festival nazionale Donne fra le Stelle si sta svolgendo con grande entusiasmo di tutte le relatrici ed è bellissimo ascoltare il continuo confronto fra ricerca e industria su varie tematiche, così come il punto di vista delle startup”, ha sottolineato Annamaria Nassisi, presidente del Festival. “Le parole chiave che stanno uscendo dal Festival sono curiosità – come prima parola – e poi passione e voglia di imparare e fare, non fermarsi mai, non farsi condizionare da nessuno. Perché non esistono limiti e si può andare sempre oltre”. “È un onore ritrovarmi a Padova a parlare di donne, di spazio e, come potrebbe venire in mente, in sintesi, di futuro. Io credo che in realtà Donne fra le Stelle parli del presente e mi auguro che continui sempre più a parlare di presente al presente. Perché oggi lo spazio è certamente donna e, oggi, lo spazio è certamente presente”, ha aggiunto Emilio Cozzi, giornalista e divulgatore.