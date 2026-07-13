Odissea, dove si trova davvero Itaca? L'ipotesi di Cefalionia

Alla vigilia dell'uscita del film di Christopher Nolan, è stata pubblicata una ricerca che sostiene il vero domicilio di Ulisse. Non sarebbe l'isola indicata da tempo ma la penisola di Paniki. Dietro la scoperta, la chiacchierata e le ricerche di un professore e di un imprenditore

Ci sono voluti venticinque anni per stabilirlo, ma una ricerca pubblicata alla vigilia dell’uscita di Odyssey, l’ultima fatica del regista statunitense, afferma che il posto cantato dal poeta greco è in realtà la penisola di Paliki, nella parte occidentale di Cefalonia.

Il civico di Itaca è cambiato. Grazie al nuovo film di Christopher Nolan sull’Odissea, filologi, archeologi, appassionati, ciclopi e sirene hanno rinnovato l’interesse al poema omerico della classicità greca, revisionando convinzioni granitiche secolari. Tra queste, anche il domicilio di Ulisse, meta agognata del viaggio raccontato da Omero.

Da quella chiacchierata a Bittlestone rimase un dubbio: l’idea di esplorare e verificare una nuova ipotesi geografica sull’Odissea. Così, contattò di nuovo il docente: "Dio mio, pensai, sarà un’altra idea strampalata", ha detto Diggle al Sunday Times di Londra che per primo ha pubblicato la notizia. Ma siccome l’imprenditore era molto generoso con la Classical Society del Queens’ College, l’accademico acconsentì ad ascoltarlo. Dopo ore e ore di conversazione, Diggle era stato conquistato: "Ci ho dormito sopra e penso che sia molto brillante, dobbiamo andare avanti", gli scrisse in una mail.

La notizia che ha messo in crisi uno dei dettagli fondamentali della storia è nata una sera di un quarto di secolo fa alla Cambridge University da una chiacchierata. I due soggetti in questione, l’imprenditore finanziario, Robert Bittlestone, che aveva studiato economia nell’ateneo britannico e James Diggle, stimato professore di greco e latino, discussero a lungo dei poemi di Omero.

Le valutazioni

La ricostruzione è stata pubblicata su Antigone, rivista dedicata agli studi classici, da Diggle e John Underhill, direttore per la transizione energetica presso l'Università di Aberdeen, nonché geologo. Secondo Bittlestone, le dettagliate indicazioni geografiche date da Omero nell’Odissea non corrisponderebbero alla moderna Itaca: nel testo ci sarebbero più indizi sulla posizione.

Tra questi, Omero associa Itaca a tre isole: Doulichio, Same e Zante. Ci dice che Itaca si trova a ovest di queste isole. Infine, ci dice che Itaca è una località pianeggiante, in altre parole che non è montuosa. Come si legge nell'articolo di Antigone, Itaca non è l'isola più occidentale di queste, è la più orientale. È pianeggiante? No, è montuosa, con scogliere a picco sul mare.

La penisola di Paliki corrisponderebbe meglio alla descrizione: guarda il mare, è quella più a Ovest, è pianeggiante. Ma Paliki è una penisola non un'isola.

Secondo Bittlestone, durante l’Età del Bronzo, cioè intorno al 1200 a.C, Paliki era separata dal resto di Cefalonia da un braccio di mare. Poi però un terremoto (Cefalonia sorge su due placche tettoniche) avrebbe provocato diverse frane e il canale si sarebbe interrato, trasformando l’isola in una penisola. Bittlestone si rivolse a un geologo ma i dati scientifici non appoggiarono l’ipotesi.