Luna dei Fiori, la Luna Piena di maggio: come e quando vederla

La “Luna dei Fiori” è il nome tradizionale dato alla Luna piena di maggio, considerata una delle lune più belle della primavera. Sarà visibile venerdì 1 maggio, con il plenilunio alle 19.23 (ora italiana), ma il momento più spettacolare sarà tra le 20:30 e le 22 circa. E inizierà già a illuminare il cielo dalla notte di giovedì. Sarà la prima di due Lune Piene del mese di maggio 2026: la seconda è attesa per il 31. La "Luna dei Fiori" brillerà nella costellazione della Bilancia e sarà anche una Microluna, apparendo leggermente più piccola di una Luna Piena media. Nella maggior parte dei luoghi, il momento migliore per vederla è intorno al sorgere della Luna, vicino al tramonto locale: l’orario esatto dipende dalla posizione in cui ci si trova.