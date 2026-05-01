Luna dei Fiori, la Luna Piena di maggio: come e quando vederla

Sarà visibile venerdì 1 maggio, con il plenilunio alle 19.23, ma inizierà già a illuminare il cielo dalla notte di giovedì. Sarà la prima di due Lune Piene del mese di maggio 2026
La “Luna dei Fiori” è il nome tradizionale dato alla Luna piena di maggio, considerata una delle lune più belle della primavera. Sarà visibile venerdì 1 maggio, con il plenilunio alle 19.23 (ora italiana), ma il momento più spettacolare sarà tra le 20:30 e le 22 circa. E inizierà già a illuminare il cielo dalla notte di giovedì. Sarà la prima di due Lune Piene del mese di maggio 2026: la seconda è attesa per il 31. La "Luna dei Fiori" brillerà nella costellazione della Bilancia e sarà anche una Microluna, apparendo leggermente più piccola di una Luna Piena media. Nella maggior parte dei luoghi, il momento migliore per vederla è intorno al sorgere della Luna, vicino al tramonto locale: l’orario esatto dipende dalla posizione in cui ci si trova.
Il significato
La "Luna dei fiori” viene chiamata così, tradizionalmente, in omaggio al mese di maggio che la ospita, quello in cui la natura sboccia forte e rigogliosa, riempiendosi di colori. Il termine “Luna dei Fiori” è legato ai nativi americani. Per loro, maggio è il periodo culmine in cui i fiori sbocciano e la natura fiorisce.
Sono molte le culture che onorano questa luna. Per i popoli buddisti, ad esempio, la Luna dei fiori è conosciuta come “Vesak”: un giorno di festa in cui si celebra il Buddha. Per i nativi del Nord America, invece, la Luna di Maggio è detta “Luna della semina del mais”, proprio perché in questo mese si esegue la semina del granoturco. Per alcune tribù indigene si parla di “Luna del latte”. A maggio, infatti, i pascoli sono molto verdeggianti. Le mucche e le pecore, cibandosi di quell’erba, producono del latte ricco di nutrienti, soprattutto nelle notti di luna piena. Da qui il soprannome di “Luna del latte”.
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