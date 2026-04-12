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Scienze

Artemis II, stregati dalla Luna

Marta Meli

Marta Meli
Helen Arase Vargas / NASA-JSC

Dieci giorni di infinita gioia lunare. Si è concluso con un successo il viaggio a bordo della navicella Orion: una missione che è stata piena di rischi e di traguardi storici. E che segna un passo decisivo verso nuove esplorazioni e una futura base lunare

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