Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ricerca, Mur pubblica bando 'Prin 2026': disponibili 260 mln euro

Scienze

Il banco finanzia progetti di ricerca fondamentale di durata triennale, caratterizzati da elevata qualità scientifica e realizzati in forma collaborativa tra università, enti pubblici di ricerca e istituzioni Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) favorendo le interazioni tra istituzioni e la circolazione delle competenze". L’obiettivo è rafforzare il sistema nazionale della ricerca e promuovere l’eccellenza scientifica, favorendo al contempo mobilità e integrazione delle competenze sul territorio

ascolta articolo

Tempi certi per i bandi, un fondo unico e risorse stabili per università ed enti di ricerca per un importo complessivo che ammonta a 260 milioni di euro. Sono questi, in sintesi, i punti salienti del bando attuativo Prin 2026 pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur) - Progetti di rilevante interesse nazionale. Voluto dal Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, è triennale e finanzia progetti di ricerca fondamentale caratterizzati da elevata qualità scientifica e realizzati in forma collaborativa tra università, enti pubblici di ricerca e istituzioni Afam - Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - favorendo le interazioni tra istituzioni e la circolazione delle competenze.

Il finanziamento

Il bando prevede per ciascun progetto un finanziamento compreso tra 1 e 1,2 milioni di euro. Le proposte possono riguardare tutti i settori di ricerca riconducibili ai tre macrosettori definiti dello European research council (Erc): scienze della vita, scienze fisiche e ingegneria, scienze sociali e umanistiche. Dei 260 milioni di euro stanziati, una quota del 15% del totale è riservata a progetti presentati da ricercatori di età inferiore a 40 anni alla data di pubblicazione del bando. Sono inoltre previste deroghe ai limiti di età, in caso di congedi di maternità, paternità e malattie di lunga durata, che allineano l'Italia agli standard europei nelle procedure di selezione. La procedura per la presentazione delle domande sarà aperta dalle ore 15.00 del 17 aprile 2026 e si chiuderà alle 15.00 del 1° giugno 2026. Entro il 30 aprile saranno poi pubblicati altri due bandi innovativi per il finanziamento di progetti di ricerca, il PRIN Hybrid e Synergy Grant.

Vedi anche

Concorsi pubblici, ad aprile bandi Mef e Sna: ecco come candidarsi

L'obiettivo

L’obiettivo è rafforzare il sistema nazionale della ricerca e promuovere l’eccellenza scientifica, favorendo al contempo mobilità e integrazione delle competenze sul territorio. L’avviso 2026 incoraggia, infatti, la costituzione di gruppi di ricerca più ampi rispetto al passato, prevedendo che i progetti siano sviluppati da partenariati composti da un minimo di quattro a un massimo di sei unità di ricerca appartenenti ad atenei, enti o istituzioni differenti. Per la prima volta, il bando consente anche di coinvolgere all’interno degli stessi gruppi di ricerca ricercatori e giovani studiosi non appartenenti all’istituzione capofila, rafforzando il focus sul progetto e favorendo la circolazione delle competenze.

Vedi anche

Servizio Civile, bando in scadenza per oltre 65mila volontari

Scienze: Ultime notizie

Ricerca, Mur pubblica bando 'Prin 2026': disponibili 260 mln euro

Scienze

Il banco finanzia progetti di ricerca fondamentale di durata triennale, caratterizzati da elevata...

Yuri Gagarin, 65 anni fa primo uomo a viaggiare nello spazio: chi era

Scienze

Il 12 aprile 1961 l’astronauta russo compì un'impresa epocale per la corsa allo Spazio che allora...

12 foto

Artemis II, le immagini del rientro di Orion sulla Terra. FOTO

Scienze

Questa notte si è conclusa positivamente la missione che, a 56 anni dal volo dell'Apollo 8, ha...

10 foto
Artemis II

Artemis II, missione compiuta: gli astronauti sono tornati sulla Terra

Scienze

Al termine di un viaggio storico di 10 giorni alla scoperta del lato nascosto della Luna,...

Un virus marino può infettare occhio umano: possibile salto di specie

Scienze

Una ricerca pubblicata su Nature Microbiology ha individuato un legame tra il nodavirus marino e...

Scienze: I più letti