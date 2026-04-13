Ricerca, Mur pubblica bando 'Prin 2026': disponibili 260 mln euro

Il banco finanzia progetti di ricerca fondamentale di durata triennale, caratterizzati da elevata qualità scientifica e realizzati in forma collaborativa tra università, enti pubblici di ricerca e istituzioni Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) favorendo le interazioni tra istituzioni e la circolazione delle competenze". L’obiettivo è rafforzare il sistema nazionale della ricerca e promuovere l’eccellenza scientifica, favorendo al contempo mobilità e integrazione delle competenze sul territorio ascolta articolo

Tempi certi per i bandi, un fondo unico e risorse stabili per università ed enti di ricerca per un importo complessivo che ammonta a 260 milioni di euro. Sono questi, in sintesi, i punti salienti del bando attuativo Prin 2026 pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur) - Progetti di rilevante interesse nazionale. Voluto dal Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, è triennale e finanzia progetti di ricerca fondamentale caratterizzati da elevata qualità scientifica e realizzati in forma collaborativa tra università, enti pubblici di ricerca e istituzioni Afam - Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - favorendo le interazioni tra istituzioni e la circolazione delle competenze.

Il finanziamento Il bando prevede per ciascun progetto un finanziamento compreso tra 1 e 1,2 milioni di euro. Le proposte possono riguardare tutti i settori di ricerca riconducibili ai tre macrosettori definiti dello European research council (Erc): scienze della vita, scienze fisiche e ingegneria, scienze sociali e umanistiche. Dei 260 milioni di euro stanziati, una quota del 15% del totale è riservata a progetti presentati da ricercatori di età inferiore a 40 anni alla data di pubblicazione del bando. Sono inoltre previste deroghe ai limiti di età, in caso di congedi di maternità, paternità e malattie di lunga durata, che allineano l'Italia agli standard europei nelle procedure di selezione. La procedura per la presentazione delle domande sarà aperta dalle ore 15.00 del 17 aprile 2026 e si chiuderà alle 15.00 del 1° giugno 2026. Entro il 30 aprile saranno poi pubblicati altri due bandi innovativi per il finanziamento di progetti di ricerca, il PRIN Hybrid e Synergy Grant. Vedi anche Concorsi pubblici, ad aprile bandi Mef e Sna: ecco come candidarsi