Artemis II, conto alla rovescia per il ritorno verso la Luna

Tra test tecnici, rinvii e nuove ambizioni, la missione si prepara a segnare una tappa decisiva nella nuova corsa allo spazio. Il razzo Sls è tornato sulla rampa dopo la risoluzione di alcune criticità. Gli astronauti sono pronti, dopo una lunga quarantena e rigidi controlli. L’incognita principale resta il meteo, variabile decisiva per il via libera finale ascolta articolo

Al Kennedy Space Center il timer scandisce il conto alla rovescia per il lancio della missione Artemis II destinata a portare quattro astronauti nell'orbita lunare, mentre si intensificano i preparativi in attesa del 'go' al lancio del gigantesco razzo Sls (Space Launch System) sul quale è integrata la capsula Orion, previsto alle 18,24 ora locale del primo aprile (le 00,24 italiane del 2 aprile). Nel frattempo a Washington la Nasa pensa già al futuro dell'esplorazione lunare e, nell'accordo firmato oggi con l'Italia, i moduli abitativi Mph per la superficie lunare costruiti nel nostro Paese sono diventati parte integrante del programma Artemis per il ritorno alla Luna. Nell'accordo c'è anche l'intesa sulla presenza di un italiano fra gli astronauti che cammineranno sul suolo lunare.

La sala stampa della Nasa - Edoardo Centra

Una missione in competizione con la Cina Sulla missione Artemis II la Nasa sta puntando moltissimo, in una nuova corsa allo spazio che questa volta la vede in competizione con la Cina, ma le difficoltà tecniche incontrate finora non sono poche. Il 2026 si era aperto con l'annuncio del lancio di Artemis II previsto il 6 febbraio, ma i problemi segnalati ripetutamente dai test avevano costretto a rinviare il lancio di un mese, al 6 marzo. Mentre il lanciatore Sls era sulla rampa, nuovi test rilevavano una perdita di elio allo stadio superiore. Di conseguenza la Nasa spostava il razzo dalla piattaforma di lancio all'edificio di assemblaggio per risolvere i problemi. Negli stessi giorni la Nasa decideva di rinviare l'allunaggio al 2028 e di modificare il lanciatore, mentre la Cina individuava una rosa di siti per l'allunaggio dei suoi astronauti. Il 20 marzo il razzo Sls è stato riportato sulla piattaforma 39B in vista del lancio del primo aprile.

Edoardo Centra

Astronauti in quarantena dal 26 gennaio "Tutto sta procedendo secondo i programmi e il lancio è confermato per il primo aprile", ha detto Amit Kshatriya, amministratore associato della Nasa. Sono pronti anche i quattro astronauti: il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover e la specialista di missione Christina Koch (tutti e tre veterani della Nasa) e lo specialista di missione Jeremy Hansen dell'Agenzia spaziale canadese Csa. Ancora nella lunghissima quarantena nella quale sono entrati il 26 gennaio, gli astronauti stanno affrontando le ultime verifiche, i controlli medici che precedono il lancio, continuano a seguire il programma di sonno controllato e il piano nutrizionale per mantenere energia e idratazione in vista del lancio. Resta l'incognita sulle condizioni meteorologiche, che a Cape Canaveral possono subire mutamenti molto rapidi. I bollettini meteo diffusi regolarmente hanno dato finora condizioni favorevoli al lancio.

La cabina di pilotaggio di Orion esposta presso l'area stampa della Nasa - Edoardo Centra