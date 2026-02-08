Te la do io la Groenlandia

Tutti a parlare dell’isola artica al centro degli intrighi geopolitici. Sono in pochi a poter dire di conoscerla davvero. Tra questi c’era lo scienziato Koni Steffen. A oltre 5 anni dalla morte, avvenuta mentre Sky TG24 girava un documentario su di lui, è il momento di guardare alla enorme eredità che il suo lavoro ha lasciato all’umanità. Ne abbiamo parlato con chi era con lui quando è scomparso tra i ghiacci