L'astronauta Roberto Vittori: "Sogno di andare sulla Luna con SpaceX"

Marta Meli

Roberto Vittori

Roberto Vittori, classe 1964, astronauta italiano protagonista di tre missioni in orbita, una passione per lo spazio nata studiando la fisica e l'antimateria all’università. Rimpiange l'era dello Shuttle e l'affidabilità della Souyz e a Sky tg24 Insider racconta il suo prossimo sogno: partire per la Luna con SpaceX

