Starship, SpaceX e la ripartenza

Il decimo volo di prova del sistema di trasporto riutilizzabile Starship targato SpaceX è stato un successo, che ha permesso all’azienda di Elon Musk di raggiungere per la prima volta tutti gli obiettivi previsti. Un’ottima notizia per la Nasa e per le prossime missioni dirette verso Luna e Marte, ma anche per l’Italia e per il suo contributo al programma Artemis