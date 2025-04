Biomass, per le foreste ci vuole un satellite

Per capire come stanno le foreste, essenziali per il ciclo del carbonio e per la salute della Terra, serve osservarle dallo spazio. Un satellite, denominato proprio Biomass, decollerà martedì 29 aprile dalla Guyana francese per monitorare i boschi della zona tropicale. "Una missione di valore per la società", commenta a Sky tg24 Insider la direttrice dei programmi di Osservazione della Terra dell'Esa