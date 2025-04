Countdown - Dallo spazio alla terra, al via nuove puntate su Sky TG24

Il programma condotto da Emilio Cozzi e Marta Meli propone sei nuovi episodi ricchi di approfondimenti e ospiti d’eccezione: andrà in onda ogni sabato alle 18:40 e in replica la domenica alle 21:30, per raccontare come lo spazio stia diventando sempre più centrale per il futuro dell’umanità La prima puntata vedrà la partecipazione speciale degli astronauti Esa Paolo Nespoli e Anthea Comellini

Oggi è il 12 aprile, una data simbolica per l’esplorazione spaziale che celebra il primo volo umano nello spazio di Jurij Gagarin nel 1961. Per l'occasione torna su Sky TG24 la nuova serie di Countadown – Dallo spazio alla terra. Il programma, realizzato in coproduzione con Libero Produzioni e condotto da Emilio Cozzi e Marta Meli, propone sei nuovi episodi ricchi di approfondimenti e ospiti d’eccezione: andrà in onda ogni sabato alle 18:40 e in replica la domenica alle 21:30, per raccontare come lo spazio stia diventando sempre più centrale per il futuro dell’umanità e per l’economia globale. Il tutto in circa 10 minuti, il tempo necessario a un razzo per raggiungere l’orbita terrestre.

Nespoli e Comellini protagonisti della prima puntata

Per celebrare questa data storica, la prima puntata vedrà la partecipazione speciale degli astronauti Esa Paolo Nespoli e Anthea Comellini, che condivideranno le loro esperienze e riflessioni sull’evoluzione dell’esplorazione spaziale e sul futuro dell’essere umano oltre la Terra. Anthea Comellini intervistata da Marta Meli ha parlato dell'importanza dello spazio: “Lo spazio è una risorsa fondamentale perché da esso dipendono un sacco di servizi che ormai sono necessari per l’umanità e quindi è fondamentale continuare a fare ricerca e a sfruttarlo, però in quanto risorsa è anche un qualcosa che dobbiamo proteggere”. Paolo Nespoli nell'intervista con Emilio Cozzi ci ha regalato un'interessante considerazione: “Dallo spazio la terra sembra un tutt’uno è veramente questa culla che ci ha fatto crescere, ed è molto bello, se ne percepisce la delicatezza anche se la Terra non è delicata, siamo noi delicati sulla terra e questo si sente quando sei nello spazio”. La puntata vedrà anche la partecipazione di Michele Ghedina, Ceo & founder di Vitruvian VR, per scoprire come il loro avanzato simulatore possa offrire a chiunque l’opportunità di sperimentare il volo spaziale e comprendere le potenzialità di questa tecnologia nel campo della formazione aerospaziale. In studio insieme a Gabriele Capomasi, Partner PwC Strategy& Italia, esploreremo le prospettive delle future colonie umane nello spazio, analizzando le principali sfide tecnologiche, psicologiche e sociali legate all’insediamento stabile al di fuori della Terra.

Gli ospiti del nuovo ciclo di appunatmenti

Tra i protagonisti di questo nuovo ciclo di appuntamenti, ascolteremo le voci di: Simonetta Di Pippo, astrofisica e Director Space Economy Evolution Lab del SDA Bocconi; Peggy Whitson, ex astronauta della Nasa e oggi Direttore Volo Umano e Comandante missione Ax-4- di Axiom Space; Matthias Maurer, responsabile del progetto Lunar Gateway della NASA; Jon Olansen, astronauta ESA che ha partecipato alla missione Cosmic Kiss sulla ISS; Licia Troisi, astrofisica e scrittrice di fantascienza e Sara Pastor, manager dell’ESA e responsabile del progetto per lo sviluppo dell’Habitation Module della base cislunare Gateway. Insieme a esperti e leader dell'industria scopriremo come innovazione e ricerca stiano trasformando lo spazio in una nuova frontiera economica e strategica. In queste nuove puntate hanno partecipato: Apogeo Space, Avio, Cesi, D-Orbit, Erion WEEE, Gruppo ESEA, Leonardo, OGR Torino, PwC Italia, Qascom, Vitruvian VR e Voyager Technologies Europe. Oltre alla scienza e alla tecnologia, COUNTDOWN parlerà di poesia e letteratura, perché il viaggio dell’Umanità verso l’ignoto ha sempre ispirato ogni forma d’arte.