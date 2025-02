Asteroide Bennu, cosa accadrebbe se colpisse la Terra nel 2182

Cosa succede in caso di collisione

Gli studi della Pusan National University sono serviti agli scienziati anche per valutare le possibili conseguenze di una collisione tra l'asteroide Bennu e il nostro pianeta. L’impatto, come rivelano le simulazioni eseguite al computer, tra la Terra e un asteroide di quelle dimensioni sarebbe devastante. Non solo per la distruzione immediata provocata dallo scontro, ma anche a causa delle 100-400 milioni di tonnellate di polvere che verrebbero sprigionate nell’atmosfera: queste causerebbero interruzioni nel clima, nella chimica atmosferica e nella fotosintesi globale per la durata di tre o quattro anni.