La versione metal di Carol Of The Bells negli auguri di SpaceX. VIDEO

I motori del gigantesco razzo Starship protagonisti non per una sortita nello spazio ma per "suonare" una versione metal di Carol Of The Bells. Questi gli auguri di Natale di SpaceX, come si vede in un video postato sul social X.

Il messaggio di auguri

"Vi auguriamo delle calde feste e un luminoso anno nuovo", si legge proprio nell'account di SpaceX che accompagna il curioso montaggio video in cui emerge il test ai 33 motori Raptor nel quale gli ugelli del razzo vengono fatti "danzare" al ritmo di uno dei più tradizionali brani natalizi anglosassoni. I movimenti degli ugelli vanno perfettamente a ritmo con basso, chitarra, tastiere e batteria, il tutto condito da una versione metal del brano. Poi, ecco il gran finale, con l'accensione di tutti i motori che sprigionano tutta la loro potenza.

Il record di lanci

Sono questi gli auguri natalizi dell'azienda di Elon Musk che, tra l'altro, si prepara a chiudere l'anno con un nuovo record di lanci spaziali, già 131 completati con successo, e che aprirà il 2025 con un nuovo test di volo del gigantesco Straship che dovrebbe partire l'11 gennaio dalla base in Texas per verificare la corretta funzionalità di tutti i sistemi dell'ambizioso razzo ideato anche per future missioni verso Luna e Marte.