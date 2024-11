Cern, fisico britannico Mark Thomson sarà il nuovo direttore generale

Le congratulazioni di Gianotti

Auguri a Thomson sono arrivati dal presidente del Consiglio del Cern Eliezer Rabinovici. "Le qualità eccezionali di Mark Thomson danno al Consiglio del Cern la certezza che prenderà con successo il suo posto nella schiera dei direttori generali visionari che hanno guidato il Cern". Auguri anche da Gianotti: "Mark Thomson è un fisico di talento con una grande esperienza manageriale", ha detto l'attuale direttore generale del Cern. "Ho avuto l'opportunità di collaborare con lui in diversi contesti negli ultimi anni e sono certa che sarà un eccellente direttore generale. Sono lieta di consegnargli questo importante ruolo alla fine del 2025". Per Thomson, 58 anni, il Cern è il risultato di "una collaborazione europea a lungo termine" e "un faro di eccellenza scientifica e di innovazione, che fornisce una leadership globale nella ricerca al suo livello più fondamentale". Il suo compito, ha proseguito, è "svelare i misteri dell'universo, contribuendo alla nostra ricerca collettiva della conoscenza". Quanto al futuro del centro di ricerca l'ha definito "entusiasmante" perché "promette ricerche e scoperte rivoluzionarie che daranno forma alla nostra comprensione della fisica e, così facendo, ispireranno le future generazioni di giovani scienziati. Sono onorato di diventare direttore generale del Cern e mi impegno a perseguire la missione scientifica dell'organizzazione, a sviluppare ulteriormente le tecnologie che andranno a beneficio della società nel suo complesso e a unire le nazioni in un impegno condiviso per la ricerca e lo sviluppo, unendo le nazioni in un impegno condiviso per il progresso della scienza per il miglioramento dell'umanità".

Il curriculum di Thomson

Nato il 28 aprile 1966, Thomson è professore di Fisica delle particelle sperimentale al Cavendish Laboratory dell'Università di Cambridge. Dal gennaio 2018 è direttore esecutivo del Consiglio britannico per le strutture di ricerca (Stfc). Ha svolto al Cern la maggior parte del suo lavoro di ricerca, a partire dalle ricerche sulle particelle W e Z negli Anni 90 ed è stato membro della collaborazione Atlas, che con Cms ha scoperto il bosone di Higgs. Importante il suo contributo alle ricerche sei futuri acceleratori di particelle. Autore di oltre mille pubblicazioni scientifiche, ha scritto un libro di testo adottato nelle università dui tutto il mondo.