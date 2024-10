Introduzione

Secondo le previsioni degli esperti del Centro di previsione meteorologica spaziale dell'agenzia statunitense (Noaa), la tempesta potrebbe far parte della classe G4, la seconda più intensa in assoluto.

Potrebbe comportare alcuni problemi legati alla rete elettrica, oltre a danni ai satelliti in orbita intorno alla Terra, blackout radio e anche interruzioni nei sistemi di navigazione satellitare. Senza dimenticare le affascinanti aurore che, in questo caso, potrebbero essere visibili a latitudini molto più basse rispetto al solito. La conferma è arrivata anche dal professor Mauro Messerotti, docente di Meteorologia spaziale presso l'Università di Trieste. "La presenza delle aurore non è mai scontata ma in questo caso ci sono buone probabilità", ha spiegato