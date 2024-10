Eclissi solare, le immagini dell'anello di fuoco in Cile e Argentina

Per poter ammirare uno spettacolo simile dall’Italia bisognerà attendere il 29 marzo 2025, quando si verificherà un’eclissi parziale visibile soprattutto dal Centro-nord

Nella giornata di ieri il sole si è trasformato in un ‘anello di fuoco’ a causa di un’eclissi anulare dovuta al passaggio della luna tra la Terra e la sua stella: lo spettacolo è stato ben visibile solo da un numero molto esiguo di persone che vivono in Cile e nell’Argentina meridionale, poiché l’eclissi ha seguito un percorso che si è snodato per lo più sopra l’Oceano Pacifico. Nelle regioni limitrofe, invece, gli osservatori dell’emisfero Sud hanno potuto vedere solamente un’eclissi parziale.