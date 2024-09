IgNobel 2024: vermi ubriachi e altre assurdità della scienza

Come si comportano i capelli delle persone nell’emisfero settentrionale? E in quello meridionale? Per quanto incredibili, c’è chi si è fatto queste domande. Così Marjolaine Willems e i suoi colleghi (dalla Francia e dal Cile) hanno studiato la direzione delle cosiddette vertigini, che si osservano in testa. I risultati? Nei gemelli la direzione tende a essere la stessa, nell’emisfero sud prevale la rotazione antioraria. I ricercatori hanno osservato fattori sociali e ambientali.