Notte San Lorenzo 2024: cosa sono e come vedere al meglio le Perseidi

Lo sciame si deve alla cometa Swift-Tuttle, come ricorda l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope: a 'cadere', quindi, non sono stelle, ma le briciole seminate dalla cometa ascolta articolo

Arriva l'appuntamento con le Perseidi, le stelle cadenti più attese dell'anno: il picco di questo sciame meteorico non coinciderà con la notte di San Lorenzo, tradizionalmente associata a questo evento, ma è previsto qualche giorno dopo, il 12 agosto. Le condizioni per l'osservazione, come sottolinea anche l'Unione Astrofili Italiani, si annunciano favorevoli: il disturbo causato dalla luminosità della Luna sarà quasi del tutto assente, e nel momento di massima attività ci si aspetta una frequenza di oltre 100 meteore l'ora. Lo sciame delle Perseidi si deve alla cometa Swift-Tuttle, come ricorda l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope: a 'cadere', quindi, non sono stelle, ma le briciole seminate dalla cometa.

Come vederle Non servono particolari attrezzature per vedere le Perseidi. Gli esperti però raccomandano di trovare uno spazio aperto sotto un cielo abbastanza buio e lontano dall’inquinamento luminoso dei centri abitati. Se possibile, l’alternativa migliore è quella di recarsi in montagna. Il picco massimo per ammirare lo sciame meteorico delle Perseidi nel 2024 dall'Italia si verificherà tra il 12 e il 13 agosto e come spiegato dalla UAI sarà in orario diurno. vedi anche Viaggi, le 5 destinazioni perfette per chi vuole ammirare le stelle

Gli eventi Come ogni anno saranno molti gli eventi dedicati a questo affascinante evento astronomico, capace di suscitare sempre curiosità ed interesse presso il grande pubblico. L'11 agosto le Perseidi saranno protagoniste anche del cielo più stellato dell'Italia continentale: quello di Manciano, in provincia di Grosseto. Qui l'iniziativa 'Numera Stellas', organizzata dal Comune di Manciano e da Gianluca Masi, offrirà ai partecipanti uno spettacolo 'cosmico': non solo stelle cadenti, ma anche la Via Lattea e le costellazioni del cielo estivo, con i loro ammassi globulari e le loro nebulose. Dal 10 al 12 agosto, inoltre, la Uai promuove l'iniziativa 'Notti delle stelle', abbinata anche alla manifestazione enogastronomica 'Calici di Stelle' promossa dal Movimento Turismo del Vino e dall'Associazione Nazionale Città del Vino. Dal parco scientifico di Monte Viseggi in Liguria, dove le osservazioni al telescopio saranno accompagnate anche da street food e birre artigianali, a una 'pizza sotto le stelle' organizzata vicino Ravenna dall'Associazione Astronomica del Rubicone, fino alla passeggiata sotto le stelle, alla sola luce delle torce, alla quale sarà possibile partecipare a Villa Pitignano, in provincia di Perugia. vedi anche Astronomia, gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di agosto