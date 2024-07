Cervello, nuovo studio sulla percezione del tempo quando ci si diverte

Lo studio dell'università del Nevada ha scoperto come il nostro cervello non sia intrinsecamente sincronizzato con gli orologi artificiali che abbiamo sui dispositivi elettronici, che segnano il passare del tempo minuto per minuto. Analizzando i cambiamenti nei modelli di attività cerebrale, infatti, il team di ricerca ha concluso che gli esseri umani percepiscono il passare del tempo in base al numero di esperienze che hanno, non in base a una sorta di orologio interno ascolta articolo

Lo sentiamo dire tante volte, “il tempo vola quando ci si diverte”. Ora c’è anche uno studio su questo. L'Università del Nevada (UNLV), Las Vegas, ha scoperto e descritto come il nostro cervello tiene traccia del tempo e come può essere 'ingannato' in base alle situazioni. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Current Biology. Molte persone pensano che il loro cervello sia intrinsecamente sincronizzato con gli orologi artificiali che abbiamo sui dispositivi elettronici, che segnano il passare del tempo minuto per minuto. Non è proprio così. Analizzando i cambiamenti nei modelli di attività cerebrale, infatti, il team di ricerca ha scoperto che percepiamo il passare del tempo in base al numero di esperienze che abbiamo, non in base a una sorta di orologio interno. Inoltre, l'aumento della velocità o dell'output durante un'attività sembra influenzare il modo in cui il nostro cervello percepisce il tempo.

Lo studio "Nella nostra esperienza, noi indichiamo il tempo attraverso le cose che facciamo, le cose che ci accadono", spiega James Hyman, professore associato di psicologia alla UNLV e autore senior dello studio. "Quando siamo fermi e annoiati, il tempo scorre molto lentamente perché non stiamo facendo nulla o non sta accadendo nulla. Al contrario, quando accadono molti eventi, ciascuna di queste attività fa avanzare il nostro cervello. E se è così che il nostro cervello indica oggettivamente il tempo, allora più facciamo e più cose ci accadono, più velocemente scorre il tempo". I risultati dello studio si basano sull'analisi dell'attività nella corteccia cingolata anteriore (ACC), una porzione del cervello importante per il monitoraggio dell'attività e il tracciamento delle esperienze. Per fare questo, i ricercatori hanno indotto alcuni topi a usare il naso per rispondere a uno stimolo 200 volte. Confrontando i cambiamenti di pattern durante il corso del compito, i ricercatori hanno osservato che ci sono effettivamente cambiamenti rilevabili nell'attività cerebrale che si verificano quando ci si sposta dall'inizio alla metà o alla fine dell'esecuzione di un compito. E indipendentemente da quanto lentamente o rapidamente si sono mossi gli animali, i pattern cerebrali seguivano lo stesso percorso. I pattern sono risultati coerenti quando i ricercatori hanno applicato un modello matematico basato sull'apprendimento automatico per prevedere il flusso dell'attività cerebrale, rafforzando l'evidenza che sono le esperienze, non il tempo o un numero prescritto di minuti, come lo misureresti su un orologio, a produrre cambiamenti nei pattern di attività dei nostri neuroni.

Come conta il cervello Ma esattamente "come" conta il cervello? I ricercatori hanno scoperto che mentre il cervello progredisce in un compito che comporta una serie di movimenti, vari piccoli gruppi di cellule iniziano a collaborare, essenzialmente passando il compito a un diverso gruppo di neuroni ogni poche ripetizioni, in modo simile ai corridori che passano il testimone in una staffetta. Osservando i roditori che lavoravano velocemente, gli scienziati hanno anche concluso che mantenere un buon ritmo aiuta a influenzare la percezione del tempo: "Più facciamo, più velocemente scorre il tempo. Dicono che il tempo vola quando ci si diverte. Invece di divertirsi, forse bisognerebbe dire 'il tempo vola quando si fa molto'."