Dopo aver operato come radiologa insieme alla figlia Irène, durante la prima guerra mondiale, per curare i soldati feriti in battaglia, Marie Curie fonda nel 1909 a Parigi l'Institut du radium, oggi conosciuto come Istituto Curie. Negli ultimi anni, la scienziata viene colpita da una grave forma di anemia aplastica, una malattia che provoca una riduzione del numero di cellule nel sangue, probabilmente contratta a causa delle lunghe esposizioni alle radiazioni. Muore nel 1934 nel sanatorio di Sancellemoz del comune francese di Passy. Ancora oggi i suoi appunti e i ricettari datati 1890 sono classificati come altamente radioattivi e, dunque, troppo pericolosi per essere consultati liberamente senza indumenti particolari