Science, Please: Basaglia, il medico e l'intellettuale

Cento anni fa nasceva Franco Basaglia, lo psichiatra italiano che rivoluzionò l'approccio alla salute mentale. Grazie a lui con la legge 180 l'Italia nel 1978 abolì i manicomi. Un grande medico, ma anche un importante intellettuale. Di questo lato meno conosciuto di Basaglia parlano a Science, Please - il podcast di scienza e medicina di Sky TG24 - lo Psichiatra Mario Colucci e il filosofo Pierangelo Di Vittorio autori per Feltrinelli di: "Franco Basaglia, un intellettuale nelle pratiche"

"Franco Basaglia è stato un uomo che ha attraversato i saperi e quindi ha saputo andare al di là del sapere, della psichiatria e lo ha fatto anche un po' a suo rischio e pericolo, come? Soprattutto attraversando il mondo della filosofia, della sociologia. E' un uomo che può insegnare molto oggi, per quanto la sua figura può sembrare inattuale nella nostra epoca, è un uomo che va contro gli specialismi. Potremmo dire un antispecialista innanzitutto" Così Mario Colucci inizia a Science, Please il racconto della sua visione di Franco Basaglia. La ricerca, iniziata negli anni '90 quando da giovane medico decise di andare dalla sua Bari a Trieste, lì dove il celebre psichiatra segnò alcuni dei passaggi più importanti della sua carriera. Colucci, oggi psichiatra presso il Dipartimento di salute mentale di Trieste, non era però solo: in quel viaggio ritrovò il suo amico e compagno di scuola Pierangelo Di Vittorio, che dopo la laurea in filosofia decise anche lui di intraprendere un percorso simile.

"Mentre il laureato in Filosofia s’immergeva nelle pratiche di salute mentale, lo specializzato in Psichiatria s’iscriveva alla facoltà di Filosofia. Così tutto è cominciato e, con la scoperta di Basaglia, il rapporto è proseguito, intensificandosi, tra interminabili discussioni, nelle quali si condividevano vissuti e si scambiavano punti di vista" Colucci e Di Vittorio ricordano così quegli anni entusiasmanti nella prefazione di "Franco Basaglia, un intellettuale nelle pratiche" il libro appena uscita per Feltrinelli in occasione dei cento anni dalla nascita del grande medico.