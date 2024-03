Science, Please: la via italiana per la chirurgia contro i tumori

In Italia abbiamo grandi scuole di chirurgia ma manca una specializzazione in chirurgia oncologica come avviene negli Stati Uniti o in Canada. La Società Italiana di Chirurgia Oncologica ha deciso ora di dare vita a un programma di borse di studio per una formazione "itinerante" che consenta di formare chirurghi nelle eccellenze sanitarie italiane. Ne parla a Science, Please - il podcast di scienza e medicina di Sky TG24 - Gaya Spolverato, professoressa associata all'Università di Padova, Direttrice del Progetto

Ascolta qui la nuova puntata del podcast

Quando viene diagnosticato un tumore, la prima domanda che spesso ci poniamo è se sia operabile. Il trattamento chirurgico è infatti una risorsa importantissima per il contenimento e a volte l'eradicazione di una neoformazione. Va da sè che la capacità e la bravura di un chirurgo, la sua equipe e poi la struttura in cui realizzare l'intervento, siano tutti fattori decisivi nella lotta al cancro. Dietro un grande chirurgo oncologico, ci sono anni di studio e formazione ma in Italia non esiste una vera e proprio specializzazione in chirurgia oncologica. "Questa specializzazione non c'è perché la formazione chirurgica in Italia si è sempre basata sulle scuole, quindi storicamente chi si specializzava in una scuola si formava su alcuni apparati, su alcuni approcci chirurgici" spiega a Science, Please Gaya Spolverato, Professoressa Associata dell’Università degli Studi di Padova e Chirurga Oncologa specializzata in tumori del tratto gastrointestinale.

"Finora ci sono stati ottimi centri di chirurgia oncologica in Italia che si sono occupati di alcune patologie. Quello che è mancato è una scuola che mettesse in comunicazione patologie differenti. Quindi, siccome la chirurgia oncologica è vasta, pensare ad un percorso di formazione su più aree su più apparati e su più distretti permette una conoscenza più completa della patologia oncologica"

"Con questo" - prosegue la Professoressa Spolverato - "non voglio dire che ottimi chirurghi generali non possano fare la chirurgia oncologica e farla anche molto bene, ma pensare in un futuro anche prossimo di creare una classe di persone che si occupano solo di chirurgia oncologica mimando quello che succede negli Stati Uniti, in Canada, io penso sia necessario."