Spazio, decollato il lander privato Odysseus verso la Luna

Mondo

Starship, il razzo più potente mai costruito, è stato fatto esplodere oggi durante il suo primo volo per motivi di sicurezza, ma Elon Musk si è congratulato con il suo team SpaceX per un "emozionante" test del veicolo spaziale progettato per inviare astronauti sulla Luna, Marte e oltre

La navicella spaziale Starship, che in futuro trasporterà l'equipaggio e il carico, era stata programmata per separarsi dal primo stadio del lanciatore tre minuti dopo il decollo, ma la separazione non si è verificata e il razzo è stato fatto esplodere in una palla di fuoco sul Golfo del Messico