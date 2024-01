La sonda giapponese Slim è atterrata sulla Luna a 55 metri dal target

La sonda giapponese Slim, che ha reso il Giappone il quinto Paese al mondo ad atterrare con successo sulla Luna, ha effettuato l'atterraggio spaziale più preciso fino ad oggi, dopo essere arrivata a 55 metri dal suo obiettivo: a comunicarlo l'Agenzia aerospaziale giapponese. Lo Slim (Smart Lander for Investigating Moon) è atterrato sul satellite della Terra alle 00.20 ora locale del 20 gennaio, dopo una discesa accidentata di 20 minuti in cui ha perso uno dei due motori, ha spiegato il direttore generale della Jaxa, Hitoshi Kuninaka, in conferenza stampa.

Il malfunzionamento dei pannelli solari

La piccola navicella ha raggiunto l'obiettivo di atterrare entro un raggio di 100 metri dal punto previsto, rispetto ai diversi chilometri in genere necessari per le missioni lunari. Jaxa ha pubblicato giovedì anche le prime immagini dello sbarco sulla Luna, ma l'impresa giapponese è stata accompagnata da un grave rovescio della medaglia: SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) ha avuto un problema con i suoi pannelli solari, che ha costretto Jaxa a interrompere l'alimentazione meno di tre ore dopo l'allunaggio, per risparmiare le batterie per un possibile riavvio più tardi. Jaxa ritiene che sia possibile che i pannelli solari di SLIM funzionino di nuovo quando l'angolo del sole sul sito di allunaggio cambierà. Slim è atterrato in un piccolo cratere di meno di 300 metri di diametro, chiamato Shioli, e ha potuto sbarcare normalmente i suoi due mini-rover, che avrebbero dovuto effettuare analisi delle rocce provenienti dalla struttura interna della Luna (il mantello lunare), sempre molto poco conosciuto.