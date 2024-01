Science Please, la rivoluzione agricola

Ascolta la nuova puntata

Ogni rivoluzione nel mondo agricolo ha sempre coinciso con l'innovazione delle tecniche e delle tecnologie. Oggi siamo di fronte a una nuova importante fase di passaggio in cui l'intelligenza artificiale potrebbe stravolgere anche il mondo delle coltivazioni. Come? Lo spiega a Science, Please Raffale Giaffreda, Chief IoT Scientist della Fondazione Bruno Kessler e coordinatore di AgrifoodTEF, progetto quest'ultimo co-finanziato dall'Unione Europea nato nel gennaio 2023 che si occupa proprio di aiutare le aziende a cui si rivolgono poi gli imprenditori agricoli per scegliere le tecnologie più promettenti e adatte. "Abbiamo necessità di promuovere un'agricoltura sempre più sostenibile ed efficiente" - spiega Giaffreda - "Quello che facciamo è entrare in contatto con le aziende agricole per poi aiutarle a sviluppare tecnologie più raffinate: come l'automazione, il monitoraggio dei campi con droni e satelliti". Una mole di dati da gestire piuttosto importante in cui entra in gioco, inevitabilmente, l'intelligenza artificiale. "Aiutiamo le aziende a realizzare soluzioni che consentano di acquisire e processare i dati molto velocemente con l'obiettivo di arrivare agli obiettivi prefissati che possono essere la resa o la qualità di un frutto o magari il calibro di una mela" - prosegue Giaffreda - "Si tratta di un tecnologia di precisione applicata all'agricoltura che spinge anche a una maggiore sostenibilità, ad esempio nell'utilizzo dei pesticidi."